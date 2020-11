Teatro San Carlo | la nuova programmazione in streaming per dicembre

Leggi su 2anews

(Di sabato 21 novembre 2020) Non si arresta il lavoro “virtuale” deldi Sancon lainper il mese di2020. Orchestra, Coro, Balletto e grandi voci della scena internazionale. Sul podio Juraj Val?uha e Giacomo Sagripanti In questi drammatici e surreali mesi di chiusura totale di tutti i teatri e delle attività culturali, il lavoro deldi Sannon si è mai fermato e continua a coinvolgere, in un Progettosenza precedenti, le grandi voci della lirica mondiale lanciando, per il mese diun programma di respiro internazionale con concerti e danza coinvolgendo nomi del calibro di Elina Garan?a, Jonas Kaufmann Maria Agresta, Nadine Sierra, Ildar Abdrazakov, Pretty Yende, ...