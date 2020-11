Tare: "Luis Alberto ha mancato di rispetto alla Lazio" (Di sabato 21 novembre 2020) CROTONE - Il caso Luis Alberto , in casa Lazio , ha tenuto banco per tutta l'ultima settimana. Lo spagnolo alla fine va in campo, il caso è chiuso. Ma il ds Igli Tare , ai microfoni di Sky Sport, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) CROTONE - Il caso, in casa, ha tenuto banco per tutta l'ultima settimana. Lo spagnolofine va in campo, il caso è chiuso. Ma il ds Igli, ai microfoni di Sky Sport, ha ...

sportface2016 : #CrotoneLazio, #Tare: 'Luis Alberto pagherà le conseguenze, non deve più capitare' - DiMarzio : #Lazio, le parole del ds #Tare prima della partita con il #Crotone - pasqualinipatri : Crotone-Lazio, Igli Tare nel pre partita “Luis Alberto ha fatto un passo verso squadra e società. Per noi non ci so… - sportli26181512 : Tare: 'Luis Alberto ha mancato di rispetto alla #Lazio': Il ds biancoceleste, prima del match con il Crotone, ha pa… - LazionewsEu : #Tare: “#LuisAlberto è fondamentale per noi, ma se si manca di rispetto si pagano le conseguenze” #sslazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Tare Luis Tare: "Luis Alberto è fondamentale per noi, ma se si manca di rispetto si pagano le conseguenze" LazioNews Tare: “Non c’erano le condizioni per giocare, meteo terribile! Luis ci ha mancato di rispetto”

Il ds della Lazio, Igli Tare, a Sky Sport si è fatto sentire e ha risposto prima del match contro il Crotone sul tema Luis Alberto e non soltanto. CASO LUIS ALBERTO – “La qualità del giocatore non si ...

Lazio, Tare: «Luis Alberto, che non si ripeta. Per noi non si dovrebbe giocare»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima dell'inizio della gara contro il Crotone. Ecco le parole sul momento dei biancocelesti ...

Il ds della Lazio, Igli Tare, a Sky Sport si è fatto sentire e ha risposto prima del match contro il Crotone sul tema Luis Alberto e non soltanto. CASO LUIS ALBERTO – “La qualità del giocatore non si ...Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima dell'inizio della gara contro il Crotone. Ecco le parole sul momento dei biancocelesti ...