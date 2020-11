(Di sabato 21 novembre 2020) L'associazione spontanea che a maggio ottenne la presenza femminile nella task force di Colao chiede al governo di nominare una seconda figura "per dotare il Paese intero di una forza in più". Monica Lucarelli: "Dalla scorsa primavera nessun cambio di passo"

cronaca_news : 'Dateci voce', il movimento scrive a Conte: 'Affiancate una donna al commissario Arcuri' - BeppeBoniRdc : Dateci una guida delle mascherine - mauromauro99 : RT @gioco_lecito: #Gioco_Lecito ha bisogno di follower. Cercare di diffondere le informazioni, rappresentare i problemi e difendere la cate… - gioco_lecito : #Gioco_Lecito ha bisogno di follower. Cercare di diffondere le informazioni, rappresentare i problemi e difendere l… - SilviaSusyRea1 : Dateci voce @GiuseppeConteIT @MinisteroSalute #patnersnonconviventi -

Ultime Notizie dalla rete : Dateci voce

La Repubblica

Su una cosa non ci sono dubbi. Le mascherine sono utili e necessarie, oltre che obbligatorie. Sono il vero baluardo contro il contagio, concetto che non è entrato nella testa di tutte le persone. Ci s ...In questo contesto, le Nazioni Unite, l'Unione africana e diversi Paesi a livello regionale ed internazionale stanno premendo affinché ...