Zingaretti a Sky Tg24: “Non esiste un’ipotesi di cambio di maggioranza, né di un coinvolgimento di Forza Italia nel governo” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Non esiste un’ipotesi di cambio di maggioranza, di cambio nel governo o di coinvolgimento nel governo di Forza Italia, i primi a dirlo sono proprio quelli di FI”, così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervistato a Star su Sky Tg24 parlando dell’idea di ammettere Silvio Berlusconi al tavolo dell’esecutivo, ma aprendo alla collaborazione. “Di fronte a quanto sta accadendo dobbiamo eliminare o limitare lo spazio delle polemiche e degli scontri e ritrovare, almeno sulle scelte fondamentali, in campo sanitario ed economico una unità del Paese e quindi cercare una collaborazione con tutte le opposizioni”, ha aggiunto, sottolineando che questo non vuol dire “fare accordi sottobanco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020)didi, dinel governo o dinel governo di, i primi a dirlo sono proprio quelli di FI”, così il segretario del Partito democratico, Nicola, intervistato a Star su Skyparlando dell’idea di ammettere Silvio Berlusconi al tavolo dell’esecutivo, ma aprendo alla collaborazione. “Di fronte a quanto sta accadendo dobbiamo eliminare o limitare lo spazio delle polemiche e degli scontri e ritrovare, almeno sulle scelte fondamentali, in campo sanitario ed economico una unità del Paese e quindi cercare una collaborazione con tutte le opposizioni”, ha aggiunto, sottolineando che questo non vuol dire “fare accordi sottobanco ...

ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Zingaretti a Sky Tg24: “Non esiste un’ipotesi di cambio di maggioranza, né di un coinvolgimento di Forza Italia nel go… - fattoquotidiano : Zingaretti a Sky Tg24: “Non esiste un’ipotesi di cambio di maggioranza, né di un coinvolgimento di Forza Italia nel… - MPenikas : FQ: Zingaretti a Sky Tg24: “Non esiste un’ipotesi di cambio di maggioranza, né di un coinvolgimento di Forza Itali… - cgregorio52 : RT @marieta99044909: Su Sky TG24 a proposito dell'apertura del PD a FI 'si deve fare per un bene comune, per il bene dell'Italia' 'per limi… - TorazziAlberto : RT @riktroiani: #Covid, #Zingaretti a Sky TG24: 'A #Natale non ripetere gli errori dell'estate'. Detto da chi faceva aperitivi senza masche… -