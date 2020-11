Yakuza | Like a Dragon ed il combattimento a turni? Tutto è partito daun pesce d' aprile!

Yakuza: Like a Dragon ed il combattimento a turni? Tutto è partito da...un pesce d'aprile! (Di venerdì 20 novembre 2020) Yakuza: Like a Dragon è stato pubblicato in Tutto il mondo e sia i giocatori di vecchia data che quelli nuovi sono alle prese con il sistema di combattimento a turni, prima volta nel franchise. Ma a quanto pare, questa scelta inizialmente era un semplice pesce d'aprile! Nell'ultimo documentario del canale YouTube Archipel, Toshihiro Nagoshi, direttore generale dello studio e papà di Yakuza, parla della serie nel suo insieme per poi soffermarsi proprio su Like a Dragon. Naghoshi-san rivela infatti che il gioco inizialmente era stato sviluppato con lo stesso di combattimento tipico della serie. Tuttavia l'anno scorso SEGA ha pubblicato una sorta di pesce d'aprile in cui ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020)è stato pubblicato inil mondo e sia i giocatori di vecchia data che quelli nuovi sono alle prese con il sistema di, prima volta nel franchise. Ma a quanto pare, questa scelta inizialmente era un sempliced'Nell'ultimo documentario del canale YouTube Archipel, Toshihiro Nagoshi, direttore generale dello studio e papà di, parla della serie nel suo insieme per poi soffermarsi proprio su. Naghoshi-san rivela infatti che il gioco inizialmente era stato sviluppato con lo stesso ditipico della serie. Tuttavia l'anno scorso SEGA ha pubblicato una sorta did'aprile in cui ...

