Viola e Lopalco replicano a Crisanti: «Il vaccino anti-Covid? Nessun dubbio, noi lo faremmo anche a gennaio» (Di venerdì 20 novembre 2020) «Se a gennaio io venissi chiamata per la vaccinazione con il vaccino della Pfizer, non avrei Nessun dubbio. Ho studiato il vaccino, so come è fatto e come funziona, ho seguito la sperimentazione e conosco le regole ferree che lo porteranno (speriamo) all’approvazione. La conoscenza libera dalla paura dell’ignoto». Antonella Viola, immunologa e ordinaria di Patologia Generale dell’Università di Padova, replica in un post su Facebook al virologo Andrea Crisanti, che si è detto scettico sull’idea di sottoporsi al vaccino anti-Covid a gennaio. «Ricordiamo che il vaccino, quando arriverà, avrà concluso una fase III con oltre 40.000 persone coinvolte e sarà approvato solo se ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) «Se aio venissi chiamata per la vaccinazione con ildella Pfizer, non avrei. Ho studiato il, so come è fatto e come funziona, ho seguito la sperimentazione e conosco le regole ferree che lo porteranno (speriamo) all’approvazione. La conoscenza libera dalla paura dell’ignoto». Antonella, immunologa e ordinaria di Patologia Generale dell’Università di Padova, replica in un post su Facebook al virologo Andrea, che si è detto scettico sull’idea di sottoporsi al. «Ricordiamo che il, quando arriverà, avrà concluso una fase III con oltre 40.000 persone coinvolte e sarà approvato solo se ...

