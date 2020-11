MotoGP | Oliveira il più veloce nella FP1 delle prove libere di Portimao

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 20 novembre 2020), ledel GP di Portogallo.il piùFP1 a. Vinales e Aleix Espargaro subito dietro.(PORTOGALLO) –, ledel GP di Portogallo. Ultimo venerdì della stagione per le due ruote con i piloti impegnati sul circuito di, FP1 GP Portogallo: il resoconto Una prima sessione molto equilibrata: i primi quattro in meno di due decimi. Il padrone di casa Miguelil piùdavanti alla coppia spagnola formata da Vinales e Aleix Espargaro. Quarto crono per il nostro Savadori. Pol Espargaro, Crutchlow, Mir, Quartararo, Nakagami e Bradl a ...