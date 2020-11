Coronavirus, anche in Abruzzo in arrivo i test in farmacia (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Saranno i test sierologici i primi ad arrivare nelle farmacie d’Abruzzo una volta che sarà firmato l’accordo con Federfarma e Assofarm. Accordo che sarà sottoscritto “nelle prossime ore”, spiega l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, cui farà seguito l’ordinanza come annunciato ieri dal presidente della Regione, Marco Marsilio. “Saranno in maniera particolare privilegiati per la somministrazione dei test- ha detto l’assessore regionale a margine della conferenza stampa sul progetto di Telemedicina promosso dal Distretto 2090 del Rotary- i fragili, gli studenti e gli insegnanti per verificare eventuali focolai nelle scuole”. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Saranno i test sierologici i primi ad arrivare nelle farmacie d’Abruzzo una volta che sarà firmato l’accordo con Federfarma e Assofarm. Accordo che sarà sottoscritto “nelle prossime ore”, spiega l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, cui farà seguito l’ordinanza come annunciato ieri dal presidente della Regione, Marco Marsilio. “Saranno in maniera particolare privilegiati per la somministrazione dei test- ha detto l’assessore regionale a margine della conferenza stampa sul progetto di Telemedicina promosso dal Distretto 2090 del Rotary- i fragili, gli studenti e gli insegnanti per verificare eventuali focolai nelle scuole”.

repubblica : Bassetti: 'Anche chi aveva un infarto registrato come decesso da Covid' - RegioneER : #Coronavirus. In #EmiliaRomagna #tamponi rapidi anche dai medici di base e dai pediatri. Siglato oggi in Regione l'… - sbonaccini : #sanitaER #coronavirus in Emilia-Romagna tamponi rapidi anche negli ambulatori dei MEDICI di medicina generale e de… - _MoonDreams : RT @repubblica: Bassetti: 'Anche chi aveva un infarto registrato come decesso da Covid' - TgrRai : RT @TgrMolise: Difficile districarsi tra i protocolli pediatrici in tempo di #coronavirus anche per curare i #bambini colpiti da un semplic… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche I bambini possono sviluppare anticorpi al coronavirus anche se non infettati La Repubblica Coronavirus: come funziona la procedura di approvazione di un vaccino

A giorni, per il vaccino della Pfizer-Buontech sarà depositata una richiesta di approvazione per l'uso in emergenza presso la Fda. Ma in cosa consiste?

Roma, lo street artist Maupal e Santo Stefano con il vaccino in mano: «Sono stato profetico»

«In Vaticano perché la Chiesa sta dimostrando elasticità verso la scienza. Ho pronto il Papa che balla come i Village People, ma non l’ho ancora esposto. Lasciamolo in pace» ...

A giorni, per il vaccino della Pfizer-Buontech sarà depositata una richiesta di approvazione per l'uso in emergenza presso la Fda. Ma in cosa consiste?«In Vaticano perché la Chiesa sta dimostrando elasticità verso la scienza. Ho pronto il Papa che balla come i Village People, ma non l’ho ancora esposto. Lasciamolo in pace» ...