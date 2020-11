Calcio, sarà un mese di fuoco tra Serie A nel vivo e verdetti delle coppe europee (Di sabato 21 novembre 2020) La pausa per le Nazionali è solo un lontano ricordo e il Calcio delle squadre di club, quello più atteso in questa parte della stagione, è pronto ad attraversare un vero e proprio mese di fuoco. La Serie A che entra nel vivo con sette turni con tanti big match, come per esempio Napoli-Milan e Juventus-Torino, fino al 23 dicembre, il quarto turno di Coppa Italia che delineerà le sedici partecipanti agli ottavi, dove entreranno in gioco le otto teste di Serie, e poi le imperdibili ultime tre giornate della fase a gironi delle coppe europee: verdetti che arriveranno in Champions League ed Europa League e che saranno inappellabili. La Juventus è di fatto sicura di un pass, la Lazio è messa bene, mentre ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) La pausa per le Nazionali è solo un lontano ricordo e ilsquadre di club, quello più atteso in questa parte della stagione, è pronto ad attraversare un vero e propriodi. LaA che entra nelcon sette turni con tanti big match, come per esempio Napoli-Milan e Juventus-Torino, fino al 23 dicembre, il quarto turno di Coppa Italia che delineerà le sedici partecipanti agli ottavi, dove entreranno in gioco le otto teste di, e poi le imperdibili ultime tre giornate della fase a gironiche arriveranno in Champions League ed Europa League e che saranno inappellabili. La Juventus è di fatto sicura di un pass, la Lazio è messa bene, mentre ...

