Selvaggia Roma nella bufera per una frase sui down | “Non voglio passare come mongoloide”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 19 novembre 2020)dice unache urta la sensibilità deiVenerdì scorso la casa del Grande Fratello Vip 5 ha accolto una nuova concorrente che in soli tre giorni ha già scatenato il caos. Stiamo parlando diche sin dalle prime ore ha avuto un’accesa discussione con Enock per dei presunti baci. Ma nelle ultime ore l’ex di Lenticchio ha oltrepassato il limite e di conseguenza potrebbero esserci delle conseguenze per lei. Ma cosa è accaduto? La ragazza si trovava in giardino a conversare con Pierpaolo Pretelli, quando le è scappata la seguentenemmeno. Immediatamente il popolo del web si è scagliata contro l’inquilina, rea ...