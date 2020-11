Sarò l' oracolo di Ogbunabali Così il migrante ottiene l' asilo

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 19 novembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Le sentenze dei tribunali sulle richieste di protezione internazionale: il nigerianolo status di rifugiato rifiutato dalla Commissione I macabri riti del dio "". Il ruolo dinel villaggio paterno, rifiutato dopo aver abbracciato la confessione dei Testimoni di Geova. E la fuga dalla Nigeria per arrivare in Italia, dove il Tribunale di Genova gli ha concesso lo status di rifugiato nonostante una Commissione territoriale abbia ritenuto "non credibili", "incoerenti" e "confusi" i suoi racconti. È la (strana) storia di Jibril, il nome è di fantasia, uno dei tanti immigrati arrivati dall'Africa e ora accolti dall'Italia sulla base di discutibili racconti e altrettanto particolari sentenze giudiziarie. Nato e vissuto a Ubomiri, nello Stato di Imo, Jibril lascia la Nigeria nel ...