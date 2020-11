Sanofi formerà in prevenzione i medici di base italiani | meriterà tutta questa fiducia?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Forse non lo sapevate, ma esistono metodi “innovativi” per diminuire le disuguaglianze di salute. È inutile combatterle attraverso azioni sui fattori sociali, economici e politici alla radice di tali iniquità, oltre a spingere per politiche pubbliche, come ad esempio l’assistenza sanitaria universale. Al Festival della Salute Globale qui a Padova, la lotta contro la salute diseguale la insegna, casa farmaceutica francese che, oltre ad aver sponsorizzato l’evento assieme a Abbvie, Fidia Farmaceutici, Fondazione Msd, Gilead e Roche (ma “si ringraziano anche Astrazeneca, Bayer, Bristol Meyers Squibb”), giovedì 12 novembre ha coordinato una sessione intitolata “Malattie Rare e Salute Diseguale”. Ricordo chesi occuperà pure della formazione deidiinin Italia. Un ...