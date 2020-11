Righini | Ospedale Sant’Andrea manda chirurghi ‘in affitto’ da privati

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Tutto esaurito anche al, per operarsi solo sanita’ privata. Molto costoso per le casse dell’Azienda Ospedaliera gia’ appesantite, molto umiliante per medici ed infermieri costretti a chiedere ospitalita’ nelle cliniche private, alquanto destabilizzante per i pazienti in attesa d’intervento.” “Anche ile’ stato sacrificato interamente sulla trincea Coronavirus dal triumvirato Zingaretti-D’Amato-Marcolongo i quali non hanno imparato nulla dagli errori compiuti nella prima ondata dell’epidemia che fece registrare dati preoccupanti nel nosocomio di via di Grottarossa, con molti sanitari contagiati, un alto numero di interventi rinviati a data da destinarsi e di terapie differite.” “Ma oltre alle responsabilita’ del presidente del Lazio e dell’assessore alla Sanita’, vanno messe in rilievo quelle della Direzione generale, che ...