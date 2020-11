Malcolm & Marie | Netflix svela prima foto e data di uscita

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 19 novembre 2020), il nuovo film di. Dopo aver acquisito i diritti del film per 30 milioni di dollari lo scorso settembre,hato unae unadiper la stagione dei premi per Zendaya (Euphoria) e John David Washington (Tenet), con protagonisti il ??dramma romanticoDi cosa parla? Un regista (Washington) torna a casa con la sua ragazza (Zendaya) dopo una premiere celebrativa di un film in attesa di quello che sarà sicuramente un imminente successo finanziario e ...