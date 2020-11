Collegno | l' annuncio del Comune | ' Greta potrà continuare a usare lo scuolabus'

(Di venerdì 20 novembre 2020) Un servizio revocato perché la bambina non è residente, un ricorso in tribunale, chiarimenti tra le parti per la documentazione mancante e oggi la bella notizia: 'Da lunedì 23 novembre la bambina ...

TorinoToday

Potrà finalmente risalire sullo scuolabus la bimba nomade di quattro anni esclusa dal servizio perché la famiglia non risiede a Collegno, in provincia di Torino, dove frequenta la scuola dell'infanzia ...Nell’annunciare la decisione, il comune di Collegno avverte e ricorda: “Tuttavia, per tutelare la bambina, come avvenuto per gli altri minori Rom del campo di strada delle Berlia che beneficiano dei s ...