Alto Adige, al via lo screening di massa: "Unico modo per evitare lockdown fino a febbraio". 350mila test in 3 giorni: ecco come funziona (Di giovedì 19 novembre 2020) Oltre 900 operatori sanitari impegnati in 184 presidi con 600 postazioni per effettuare, nel giro di tre giorni, fino a 350mila tamponi rapidi per controllare tutta la popolazione di età superiore ai 5 anni, esclusi coloro che vengono regolarmente testati oppure che sono appena guariti dal coronavirus. Parte lo screening di massa in Alto Adige: da venerdì a domenica, dalle ore 8 alle 18, possono sottoporsi al test (su base volontaria) tutti i cittadini e anche le persone presenti sul territorio comunale o provinciale per motivi di lavoro o studio anche se non residenti. Costo: 3,5 milioni di euro. È questa la mossa pensata dalla Provincia di Bolzano per non "restare in lockdown fino a febbraio"

