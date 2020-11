Striscia la Notizia seppellisce Alessandra Mussolini | Ma come si è ridotta? | il video fa calare il gelo in Rai | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) I "passi falsi" dientrano nella classifica dei "nuovi mostri" dila, il "meglio" (anzi, il peggio) della settimana televisiva italiana. L'ex europarlamentare azzurra a Ballando con le stelle; spesso nell'occhio del ciclone, vittima di vergognosi attacchi politici dai suoi telespettatori-detrattori di sinistra per colpa della ben nota parentela. Ma stavolta la critica di Antonio Ricci, Ficarra e Picone; tutta "tecnica", nel merito di una sua esibizione. La, stanchissima e col fiato corto, cerca in tutti i modi di reggere il ritmo del suo partner, ma nel microfono in diretta le scappa un significativo "sono stravolta". Gran finale, si fa per dire, quando deve saltare addosso al ballerino. ...