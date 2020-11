Serie A | Capello | “Napoli-Milan sarà una sfida scudetto Mi aspetto una bella partita”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020)? Penso si tratti di una, la definizione ci sta tutta perché poi nel conteggio finale anche questi punti conteranno. Partite del genere aiutano a scoprire se stessi, a capire dove sia possibile arrivare, quali margini di miglioramento esistano ed eventualmente anche su quali limiti dover lavorare. Siamo nella fase discendente del campionato, certo abbiamo avuto delle sensazioni ma non si è ancora in condizione di stabilire quali siano i reali valori e stavolta invece con Napoli-potremmo aggiungere ulteriori indizi alle nostre valutazioni”. Così Fabioè intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport in merito al big match dell’ottava giornata di campionato tra Napoli e. Secondo il mister si tratterà di una ...