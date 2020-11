"Pelé e la regina Elisabetta sono morti": diffusi per errore i necrologi dei vip (Di mercoledì 18 novembre 2020) È come se la radio francese Rfi avesse fatto una strage di vip, spacciandoli per morti quando in realtà sono ancora vivi. Li ha "uccisi", per fortuna non veramente. Sta facendo il giro del mondo, e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) È come se la radio francese Rfi avesse fatto una strage di vip, spacciandoli perquando in realtàancora vivi. Li ha "uccisi", per fortuna non veramente. Sta facendo il giro del mondo, e ...

value4valuables : RT @repubblica: 'La regina Elisabetta è morta. Anche Pelé'. Radio francese pubblica per errore i necrologi di persone ancora vive [dalla no… - repubblica : 'La regina Elisabetta è morta. Anche Pelé'. Radio francese pubblica per errore i necrologi di persone ancora vive [… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #refusando odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? “La #regina Elisabetta è morta. Anche #Pelé'. Radio francese pub… - euronewsit : Tra i 'coccodrilli' prematuramente pubblicati figurano quelli di Pelé, Clint Eastwood e della Regina Elisabetta II - discoradioIT : 'La regina Elisabetta è morta. Anche Pelé'. Radio francese pubblica per errore i necrologi di perso… -