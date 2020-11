Gallerie delle Prigioni, visita guidata virtuale alla mostra 'When the Globe is Home' (Di giovedì 19 novembre 2020) Una visita virtuale alla mostra 'When the Globe is Home' è la nuova offerta culturale delle Gallerie delle Prigioni: in questo tempo sospeso di chiusura, cautela e attesa, la cultura non si ferma e ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 19 novembre 2020) Unatheis' è la nuova offerta culturale: in questo tempo sospeso di chiusura, cautela e attesa, la cultura non si ferma e ...

juventusfc : Racconto ?? In foto ?? La vittoria delle @JuventusFCWomen ieri contro la Florentia! - arpaveneto : RT @SNPAmbiente: #AmbienteInFoto, più di 1800 foto hanno partecipato al concorso di #AmbienteInforma, ecco le vincitrici per le categorie #… - ilariabonacossa : RT @ArtissimaFair: Oggi viaggiamo insieme negli spazi di @palazzomadamato, nella sua Corte Medievale, cuore dello storico edificio. Qui vi… - IngVi72 : RT @MetroCScpa: #MetroC scopri sul #blog le #info sugli interventi di salvaguardia del patrimonio storico e monumentale in un’area archeolo… - ArtissimaFair : Oggi viaggiamo insieme negli spazi di @palazzomadamato, nella sua Corte Medievale, cuore dello storico edificio. Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gallerie delle Gallerie delle Prigioni, visita guidata virtuale alla mostra “When the Globe is Home” TrevisoToday Il Teatro Stabile del Veneto si mostra sul web

La seconda ondata del Covid-19 trasforma le visite guidate tra le storiche sale e le esposizioni di opere di artisti internazionali e artigiani locali allestite nei foyer dei teatri Verdi di Padova, G ...

Violento incendio nelle gallerie delle vecchie cave abbandonate

BARBARANO MOSSANO - Incendio nelle gallerie di vecchie cave. I vigili del fuoco sono stati impegnati per l'intero pomeriggio in via Carpane in zona Scudeletta a Barbarano Mossano ...

La seconda ondata del Covid-19 trasforma le visite guidate tra le storiche sale e le esposizioni di opere di artisti internazionali e artigiani locali allestite nei foyer dei teatri Verdi di Padova, G ...BARBARANO MOSSANO - Incendio nelle gallerie di vecchie cave. I vigili del fuoco sono stati impegnati per l'intero pomeriggio in via Carpane in zona Scudeletta a Barbarano Mossano ...