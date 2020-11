Donna uccide i figli sparandogli durante la quarantena (Di mercoledì 18 novembre 2020) Usa, insegnante spara ai figli durante il lockdown. La Donna soffriva già di depressione, aggravata dalla situazione sanitaria nel Paese. Insegnante spara ai figli, depressione peggiorata in lockdown su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Usa, insegnante spara aiil lockdown. Lasoffriva già di depressione, aggravata dalla situazione sanitaria nel Paese. Insegnante spara ai, depressione peggiorata in lockdown su Notizie.it.

_Duastan : RT @jemenfousoui: Giornalisti ripetete tutti con me: I giovani non lavorano—> la colpa è di chi non vuole pagarli Un uomo uccide una donn… - Al3xI98O : @erikaconlakappa Se un uomo uccide moglie e/o figli è un bastardo maschilista capo del patriarcato, se lo fa la don… - MoratoAlexandro : @Giovannalaquin2 @Colore_Viola @graziosafuriosa @stanzaselvaggia Quindi se una donna uccide un uomo è meno grave de… - iudicationisnox : RT @onlyrreputation: Se mi stuprano, me la sono cercata. Se condividono materiale mio privato hard, la colpa è mia perché l'ho fatto. Se il… - _elisarcastic : QUESTA DONNA MI UCCIDE. SARAH PAULSON TI AMO -