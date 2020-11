Manchester United, delusione Pogba: “È il momento più brutto della mia carriera, vi racconto perchè” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Non ho mai vissuto un periodo così complicato nella mia carriera sportiva”. Parola di Paul Pogba. Il fuoriclasse francese, intervenuto ai microfoni di RTL, si è raccontato a 360°, soffermandosi sulla sua deludente parentesi al Manchester United: in questo momento, giocare con la Nazionale francese, per la stella ex Juventus è una vera e propria via di fuga.Di seguito, le sue dichiarazioni."Per me la Nazionale francese è stata una boccata d’ossigeno. Siamo una famiglia, siamo tutti molto vicini. Il gruppo è magico ed eccezionale. La vittoria contro il Portogallo è stata un momento speciale, abbiamo mostrato maturità. Ho provato le stesse sensazioni di quando abbiamo vinto il Mondiale. Deschamps ci ... Leggi su mediagol (Di lunedì 16 novembre 2020) “Non ho mai vissuto un periodo così complicato nella miasportiva”. Parola di Paul. Il fuoriclasse francese, intervenuto ai microfoni di RTL, si è raccontato a 360°, soffermandosi sulla sua deludente parentesi al: in questo, giocare con la Nazionale francese, per la stella ex Juventus è una vera e propria via di fuga.Di seguito, le sue dichiarazioni."Per me la Nazionale francese è stata una boccata d’ossigeno. Siamo una famiglia, siamo tutti molto vicini. Il gruppo è magico ed eccezionale. La vittoria contro il Portogallo è stata unspeciale, abbiamo mostrato maturità. Ho provato le stesse sensazioni di quando abbiamo vinto il Mondiale. Deschamps ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Paul Pogba rompe il silenzio: “Al Manchester United non sono felice” Sport Fanpage Juventus, Pogba fa sognare: la confessione negativa sul Manchester United

Da quando è tornato ad indossare la maglia del Manchester United, il Campione del Mondo non ha mai trovato serenità in Premier League, spesso anche a causa di un rapporto burrascoso con i suoi ...

