Coronavirus | in Cdm ipotesi nuovo scostamento di 20 mld**

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Nel Consiglio dei ministri di oggi, a quanto si apprende da fonti di governo, si sarebbe parlato anche dell'ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio. L'ipotesi più plausibile è che si attesti attorno ai 20 miliardi di euro, anche se sui numeri nessuna decisione è stata assunta né sulla data di un possibile Cdm. Lo scostamento sarebbe comunque per l'anno 2021.

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Eugenio Gaudio commissario ad acta per la Calabria. La nota del Consiglio dei ministri ufficializza l’indicazione del governo, ma non fa menzione di Gino Strada, che andrà ...

Il testo della Manovra alle Camere tra domani e dopodomani. Sgravi dai contributi per chi assume giovani e donne ...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Eugenio Gaudio commissario ad acta per la Calabria. La nota del Consiglio dei ministri ufficializza l'indicazione del governo, ma non fa menzione di Gino Strada, che andrà ...Il testo della Manovra alle Camere tra domani e dopodomani. Sgravi dai contributi per chi assume giovani e donne ...