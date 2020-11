Abruzzo ‘zona rossa’ dal 18 novembre Le scuole restano aperte

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 16 novembre 2020)‘zona rossa’ dal 18. Lezioni in presenza fino alla prima media. La misura sarà valida per almeno due settimane. PESCARA –zona rossa dal 18. L’incremento dei contagi negli ultimi giorni ha portato il presidente Marsilio di una serrata totale per almeno due settimane. Le motivazioni di queste decisioni sono state illustrate alle parti sociali, al mondo scolastico, ai sindaci, prefetti, amministrazioni e categorie. Per quanto riguarda le lezioni in presenza, nonostante il forte pressing del Comitato tecnico-scientifico, si è optato di seguire la linea del Governo e dell’ultimo dpcm. In classe fino alla prima media, mentre la didattica a distanza ritorna per i più grandi. La misura durerà per almeno 15 giorni, ma non si ...