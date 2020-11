Caserma dei vigili al posto della scuola Anna Frank: 'Siamo esterrefatti' (Di domenica 15 novembre 2020) 'La decisione del sindaco Bortolato di spostare la stazione dei vigili alla scuola primaria Anna Frank ci lascia esterrefatti. In campagna elettorale, il sindaco aveva promesso di non chiudere la ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 15 novembre 2020) 'La decisione del sindaco Bortolato di spostare la stazione deiallaprimariaci lascia. In campagna elettorale, il sindaco aveva promesso di non chiudere la ...

Sabina0763 : @MarcoSanavia1 Mio padre, militare in Sicilia, chiamava la 'morosa' nella caserma dei carabinieri ( 1/2 anni 50) - Esterin62237737 : RT @WCostituzione: @SamaRosa70 @renatosil8 In un mondo immaginario, dei benzinai a cui costoro si rivolgono potrebbero decidere di far fint… - Taxistalobbyst : RT @WCostituzione: @SamaRosa70 @renatosil8 In un mondo immaginario, dei benzinai a cui costoro si rivolgono potrebbero decidere di far fint… - MarcheNews : #AccaddeOggi Giacomo Acqua, medico, eroico tenente dei @_Carabinieri_ pontifici e dei Carabinieri Reali. Ucciso dur… - catycanni : RT @WCostituzione: @SamaRosa70 @renatosil8 In un mondo immaginario, dei benzinai a cui costoro si rivolgono potrebbero decidere di far fint… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma dei Caserma dei vigili al posto della scuola Anna Frank: «Siamo esterrefatti» TrevisoToday Cento prova a “scippare” Casumaro a Finale

La frazione è divisa tra tre Comuni e due province. «La frammentazione territoriale ha creato paradossi evidenti» ...

Coronavirus, più controlli nella zona rossa di Bronte: attivato il Coc

Il sindaco Pino Firrarello ha attivato ieri a Bronte, zona rossa per l’emergenza Coronavirus , il COC (Centro operativo comunale). In campo un dispositivo ...

La frazione è divisa tra tre Comuni e due province. «La frammentazione territoriale ha creato paradossi evidenti» ...Il sindaco Pino Firrarello ha attivato ieri a Bronte, zona rossa per l’emergenza Coronavirus , il COC (Centro operativo comunale). In campo un dispositivo ...