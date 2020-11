Affari Tuoi torna a gennaio su Rai 1 con una rinnovata veste: a giocare saranno copie di futuri sposi (Di domenica 15 novembre 2020) Lavori in corso per il ritorno di Affari Tuoi, uno dei game show più fortunati nella storia di Rai 1, che ha distanza di più di tre anni dall’ultima puntata andata in onda, tornerà nei sabati sera di gennaio con la conduzione di Carlo Conti. La vera novità però parrebbe non essere nella collocazione oraria (si tratterà di sei prime serate) né quanto meno nella conduzione affidata a un volto che non ha mai guidato il “gioco dei pacchi”, ma bensì nella scelta di dare una nuova veste al programma. A partecipare non sarà più un singolo concorrente, quanto piuttosto coppie in procinto di convolare a nozze. Il gioco, nel caso di vittoria, aiuterà quindi i partecipanti a realizzare il proprio sogno. Scompaiono le storiche regioni in ... Leggi su tvblog (Di domenica 15 novembre 2020) Lavori in corso per il ritorno di, uno dei game show più fortunati nella storia di Rai 1, che ha distanza di più di tre anni dall’ultima puntata andata in onda, tornerà nei sabati sera dicon la conduzione di Carlo Conti. La vera novità però parrebbe non essere nella collocazione oraria (si tratterà di sei prime serate) né quanto meno nella conduzione affidata a un volto che non ha mai guidato il “gioco dei pacchi”, ma bensì nella scelta di dare una nuovaal programma. A partecipare non sarà più un singolo concorrente, quanto piuttosto coppie in procinto di convolare a nozze. Il gioco, nel caso di vittoria, aiuterà quindi i partecipanti a realizzare il proprio sogno. Scompaiono le storiche regioni in ...

