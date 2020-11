Zone rosse, tre regioni sigillate? Non solo Lombardia, ecco chi rischia grossissimo (Di lunedì 2 novembre 2020) Il dpcm ancora non c'è, anche se Giuseppe Conte ha già parlato in Parlamento. E così fioccano indiscrezioni sulle imminenti misure per il contenimento del coronavirus. Ora, quella sulle Zone rosse, una della strette più temute, ossia lo stop alla possibilità di uscire (ed entrare, salvo poche eccezioni) in alcune regioni. E sarebbero tre, le regioni dove potrebbe essere istituita a brevissimo una zona rossa: la Lombardia, dunque Calabria e Piemonte. Sono questi i tre territori che, in base agli ultimi dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, rischiano di rientrare nel primo giro di ordinanze del ministero della Salute. Le tre regioni vengono collocate in "scenario 4", ossia di rischio elevato. Piemonte e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Il dpcm ancora non c'è, anche se Giuseppe Conte ha già parlato in Parlamento. E così fioccano indiscrezioni sulle imminenti misure per il contenimento del coronavirus. Ora, quella sulle, una della strette più temute, ossia lo stop alla possibilità di uscire (ed entrare, salvo poche eccezioni) in alcune. E sarebbero tre, ledove potrebbe essere istituita a brevissimo una zona rossa: la, dunque Calabria e Piemonte. Sono questi i tre territori che, in base agli ultimi dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità,no di rientrare nel primo giro di ordinanze del ministero della Salute. Le trevengono collocate in "scenario 4", ossia di rischio elevato. Piemonte e ...

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse Zone rosse, Delrio: “Intervenga lo Stato se le Regioni non si assumono responsabilità” Il Fatto Quotidiano COVID - Nuovo Dpcm in arrivo: «Regole diverse nelle regioni». Il Piemonte a rischio zona rossa - VIDEO

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto a Camera e Senato le Comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da covid-19 ...

Covid: in Basilicata due paesi dichiarati "zona rossa"

Da domani al 13 novembre, Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza) - due paesi lucani con decine di contagiati - saranno "zone rosse": lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione, Vi ...

