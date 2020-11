Ultime Notizie Roma del 02-11-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020)dailynews radiogiornale lunedì 2 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Braccio di Ferro governo regioni sulle misure del nuovo dpcm i governatori hanno chiesto regole nazionali mentre Conte punta a stabilire zone rosse in base alla diffusione territoriale del virus indicata dall’indice RT coprifuoco alle 21 limitazione per gli over 70 interruzione della mobilità per regioni e chiusura dei centri commerciali nei weekend delle misure sul tavolo alle 8 nuova riunione tra conta i capi delegazione il premier farà comunicazione nella camera alle 12 al Senato alle 18 a cui seguiranno voti sulle risoluzioni paura per Gigi Proietti ricoverato nella terapia intensiva di una clinicana per uno scompenso cardiaco il popolare attore era già da qualche giorno nella struttura per accertamenti per ...