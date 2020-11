Turista sta male, dolori atroci alla pancia sulla spiaggia: la portano in una cabina e panico “ma quella è una…” (Di lunedì 2 novembre 2020) Sabato pomeriggio una signora austriaca mentre si trovava al bagno “Carlo” di Cattolica, sulla riviera romagnola, ha dato alla luce uno splendido bambino. La donna, già madre di 6 figli, verso le 18 si è recata nel bagno dello stabilimento e nel cubicolo ha messo al mondo il suo settimo bambino. Le urla hanno subito allertato i passanti e grazie al passaparola che si era venuto a creare sulla spiaggia un’infermiera ha aiutato la donna ad affrontare le ripercussioni del parto improvviso. La Turista austriaca di 45 anni ha perso molto sangue e era prossima allo svenimento. Cosa è successo davvero sulla spiaggia Grazie all’intervento dell’infermiera Barbara Di Pardo, fortunatamente ospite dello stabilimento, la mamma ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020) Sabato pomeriggio una signora austriaca mentre si trovava al bagno “Carlo” di Cattolica,riviera romagnola, ha datoluce uno splendido bambino. La donna, già madre di 6 figli, verso le 18 si è recata nel bagno dello stabilimento e nel cubicolo ha messo al mondo il suo settimo bambino. Le urla hanno subito allertato i passanti e grazie al passaparola che si era venuto a creareun’infermiera ha aiutato la donna ad affrontare le ripercussioni del parto improvviso. Laaustriaca di 45 anni ha perso molto sangue e era prossima allo svenimento. Cosa è successo davveroGrazie all’intervento dell’infermiera Barbara Di Pardo, fortunatamente ospite dello stabilimento, la mamma ...

cittameridiane : @SimonaPasquino5 @WeAreInPuglia @eLi_and_FaBi @viaggiatore_npc @elisadalbosco @IlMattinoFoggia @Bussola_turista… - sebastianpenaa : @dylanfake3 @CateHoranF @loyaltyfakee la tua città? e chi sei, Cesare Augusto? per “sparire” intendevo di finirla… - MaiTacero : RT @SimoneGiani2: -#Renzi:'Senza di me #Conte non sarebbe presidente' -#Conte:'Va bene, andiamo a votare' -Renzi:' Oh ma che sei scemo? Gua… - mariodice76 : @repubblica Lo ripeto: una protesta senza alcun senso alla luce della situazione odierna.Mi chi volete che venga a… - marcuspascal1 : RT @SimoneGiani2: -#Renzi:'Senza di me #Conte non sarebbe presidente' -#Conte:'Va bene, andiamo a votare' -Renzi:' Oh ma che sei scemo? Gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Turista sta ActiveItaly: nel turismo vanno sostenute realtà così, non finanziati nuovi scempi ambientali Il Fatto Quotidiano Turista sta male, dolori atroci alla pancia sulla spiaggia: la portano in una cabina e panico “ma quella è una…”

Sabato pomeriggio una signora austriaca mentre si trovava al bagno “Carlo” di Cattolica, sulla riviera romagnola, ha dato alla luce uno splendido bambino. La donna, già madre di 6 figli, verso le 18 s ...

Turista rapinato dell'orologio nei Quartieri Spagnoli, carabinieri arrestano scippatore

Un 29enne napoletano, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per rapina e lesioni: è accusato di essere l'uomo che si vede in un video del 4 ottobre, quando un criminale ha strappato dal pol ...

Sabato pomeriggio una signora austriaca mentre si trovava al bagno “Carlo” di Cattolica, sulla riviera romagnola, ha dato alla luce uno splendido bambino. La donna, già madre di 6 figli, verso le 18 s ...Un 29enne napoletano, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per rapina e lesioni: è accusato di essere l'uomo che si vede in un video del 4 ottobre, quando un criminale ha strappato dal pol ...