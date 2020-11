“Ti devo tutto…”. Lino Guanciale in lutto: è ancora “intontito dalla notizia” oltre che molto triste (Di lunedì 2 novembre 2020) Ricordi e commozione. Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Gigi Proietti, grandissimo attore, straordinario comico. Se ne è andato proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Proietti era ricoverato da circa due settimane in una clinica romana a causa di problemi cardiaci. Ieri le sue condizioni si sono aggravate e si è reso necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Alle 5:30 di stamane il suo cuore ha cessato di battere. Tantissimi i messaggi di cordoglio che ricordano l’attore romano. Come quello di Lino Guanciale, anche lui scoperto da Proietti: “Ciao, Gigi. Non posso credere di trovarmi qui a scrivere questo saluto, sono intontito dalla notizia e molto triste – scrive sui social ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Ricordi e commozione. Il mondo dello spettacolo italiano è inper la scomparsa di Gigi Proietti, grandissimo attore, straordinario comico. Se ne è andato proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Proietti era ricoverato da circa due settimane in una clinica romana a causa di problemi cardiaci. Ieri le sue condizioni si sono aggravate e si è reso necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Alle 5:30 di stamane il suo cuore ha cessato di battere. Tantissimi i messaggi di cordoglio che ricordano l’attore romano. Come quello di, anche lui scoperto da Proietti: “Ciao, Gigi. Non posso credere di trovarmi qui a scrivere questo saluto, sono intontitonotizia e– scrive sui social ...

LinoGuanciale : Ciao Gigi, ti devo tanto... Tutti ti siamo debitori. - ZZiliani : ULTIMORA. Furioso per l’ammonizione per simulazione, #Cuadrado attacca #Chiesa: “Cosa ti abbiamo preso a fare se po… - asapchyara : non puoi dirmi “ti devo dire una cosa” e poi non la dici bastardo capisci che impazzisco - NacciChiara : RT @LinoGuanciale: Ciao Gigi, ti devo tanto... Tutti ti siamo debitori. - rarebeautyal : @SELSREP non ho capito cosa vuoi ricavarne ? Bravo ?? che ti devo dire Sinceramente ti consiglierei di andare a cer… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ti devo Kaspersky Threat Intelligence Portal integra le API per i membri della community e consente di controllare in modo riservato gli oggetti sospetti Fortune Italia