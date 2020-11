Real Madrid-Inter , Conte in conferenza stampa: “Giocheremo a viso aperto” (Di lunedì 2 novembre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Inter, match della terza giornata della Champions League 2020/2021 Domani l’Inter sarà impegnata nella terza giornata del girone B della Champions League contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato nella consueta conferenza stampa pre partita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione. Come sta Alexis Sanchez? Può giocare dal primo minuto o è meglio avere prudenza? “Sanchez è tornato oggi ad allenarsi con la squadra”. Come si risolve il problema dell’efficacia in zona gol? ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Antonioinalla vigilia di, match della terza giornata della Champions League 2020/2021 Domani l’sarà impegnata nella terza giornata del girone B della Champions League contro ildi Zinedine Zidane. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonioha parlato nella consuetapre partita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione. Come sta Alexis Sanchez? Può giocare dal primo minuto o è meglio avere prudenza? “Sanchez è tornato oggi ad allenarsi con la squadra”. Come si risolve il problema dell’efficacia in zona gol? ...

