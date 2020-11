Pokimane mette un limite alle donazioni sul suo canale Twitch ed esorta i fan a sostenere “cause più nobili”

Leggi su esports247

(Di lunedì 2 novembre 2020)è nota per essere molto generosa, una caratteristica che viene spesso apprezzata ed esaltata dai suoi fan. La streamer ha confermato ulteriormente questa sua attitudine,ndo unsul suoedndo i suoi fan aaltri streamer e altre cause. Iman “” Anys ha mantenuto i piedi per terra, nonostante il successo dilagante. La giovane è rimasta fedele a se stessa e ai suoi principi nel corso degli anni, e spesso ha fatto notizia per gesti nobili e giuste cause., molto famosa nel mondo esports, ha abbracciato il vecchio detto: “Da un grande potere, derivano grandi responsabilità”. Oltre a ...