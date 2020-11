"Ora tocca all'Europa difendere il diritto di satira da chi la vorrebbe censurare"

Leggi su espresso.repubblica

(Di lunedì 2 novembre 2020) Parigi dopo gli ultimi attentati bandisce l'Islam radicale, mentre Erdogan ne approfitta per ergersi a difensore di tutti i musulmani. E l’Unione Europea non può più tacere La Francia e l'eterna domanda sull'Islam: è compatibile con una Repubblica laica? " Dietro la guerra tra Erdogan e Macron per la libertà d'espressione c'è molto di più"