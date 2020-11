Oppo Reno 4 pro 5G recensione | uno smartphone top di gamma | ma non nel prezzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’aumento continuo dei prezzi deglitop diha creato un vuoto nel mercato. Questo ha permesso la nascita di un nuovo segmento popolato dadalle ottime caratteristiche e dedicati a chi desidera dei prodotti molto validi senza per forza doversi affidare ai dispositivi premium più costosi. Proprio in questa fascia dimedio-alta entra in gioco4 Pro 5G, il quale ha tutte le carte in regola per poter diventare un best buy. Difficilmente a prima vista si può notare che questonon sia un vero top. Lo schermo curvo a 90 Hz, la scocca in vetro lucido, le tre fotocamere, la ricarica rapida a 65 W ed il lettore di impronte sotto il display sono caratteristiche che fino poco tempo erano esclusiva dei ...