Il “brand” come criterio di scelta da parte dei ristoratori in tempo di Pandemia

In tempi di Pandemia il brand – in particolare delle aziende "storiche" – è rimasto uno dei principali criteri di scelta da parte dei ristoratori nella formulazione della propria carte dei vini (lo pensa l'84% degli intervistati), prima ancora dei premi sulle guide (63%) o della denominazione nota/famosa (52%). È quanto emerge da una ricerca di Nomisma Wine Monitor per l'Istituto Grandi Marchi sul mercato nazionale e i cui risultati definitivi saranno presentati – Covid permettendo – tra fine anno e inizio 2021. "Il brand – afferma il professor Piero Mastroberardino, presidente dell'Istituto Grandi Marchi – gioca un ruolo importante per diverse ragioni, in primo luogo perché è un indice di affidabilità, e in un ...

