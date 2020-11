Giulia De Lellis smaschera due persone che la stavano paparazzando e pubblica tutto online (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Giulia De Lellis è stata paparazzata a pranzo con Carlo Beretta, il suo nuovo fidanzato dopo la fine della sua relazione con Andrea Damante. Il primo scatto è comparso su Giornalettismo, condiviso da Gabriele Parpiglia con un dettagliato articolo. L’esperta in tendenze però, questa volta non è stata zitta ed ha smascherato sui social coloro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 2 novembre 2020)Deè stata paparazzata a pranzo con Carlo Beretta, il suo nuovo fidanzato dopo la fine della sua relazione con Andrea Damante. Il primo scatto è comparso su Giornalettismo, condiviso da Gabriele Parpiglia con un dettagliato articolo. L’esperta in tendenze però, questa volta non è stata zitta ed hato sui social coloro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Novella_2000 : Giulia De Lellis furiosa su Instagram: parole al veleno contro Damante ed ex amiche con cui l’avrebbe tradita (VIDE… - magicawaitsforu : Giulia De Lellis mi fa vomitare. Non ho altro da aggiungere. - hbpmar13 : La cosa che mi fa più ridere di Giulia De Lellis è che per rispetto non mostra il ragazzo perché lui non vuole, per… - aljluu : RT @bimbumbamcinema: Secondo me la vera maleducata a sto giro è proprio lei, Giulia De Lellis, è caduta proprio in basso, poteva anche esse… - LaviniaVentanni : CARI FIDANZATI DI GIULIA DE LELLIS STATE ATTENTI AI VOSTRI COMPAGNI DI MERENDE OCCASSIONALI , CHE VEDETE UNA TANTUM… -