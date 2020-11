Gigi Proietti, morto durante la notte: addio al grande attore della scena italiana (Di lunedì 2 novembre 2020) Era ricoverato in terapia intensiva Gigi Proietti è morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno. L’attore romano è deceduto a causa di gravi problemi cardiaci. Da due settimane era ricoverato in una clinica di Roma. Poi ieri le sue condizioni si sono aggravate. Un attore dal talento unico, con una forte carica di autoironia ci lascia nel giorno della commemorazione dei defunti. Proprio sulla sua data di nascita ha sempre ironizzato: “Che dobbiamo fa’? La data è quella che è, il 2 novembre”, diceva. Gigi Proietti scopre il teatro mentre studiava Giurisprudenza. Dalla musica a Shakespeare, i suoi primi successi iniziano in una cantina in Prati dove recita Brecht. Poi nel 1970 per ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Era ricoverato in terapia intensivanel giorno del suo ottantesimo compleanno. L’romano è deceduto a causa di gravi problemi cardiaci. Da due settimane era ricoverato in una clinica di Roma. Poi ieri le sue condizioni si sono aggravate. Undal talento unico, con una forte carica di autoironia ci lascia nel giornocommemorazione dei defunti. Proprio sulla sua data di nascita ha sempre ironizzato: “Che dobbiamo fa’? La data è quella che è, il 2 novembre”, diceva.scopre il teatro mentre studiava Giurisprudenza. Dalla musica a Shakespeare, i suoi primi successi iniziano in una cantina in Prati dove recita Brecht. Poi nel 1970 per ...

