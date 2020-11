Borghi attacca Conte: “Italia fondata sul lavoro, non sulla salute. Basta Dpcm” (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – L’Italia è fondata sul lavoro, non sulla salute. Lo sancisce la Costituzione e nessun premier può modificare le priorità della nostra Carta. E’ il senso dell’attacco a Giuseppe Conte portato da Claudio Borghi della Lega alla Camera dopo l’informativa sul nuovo Dpcm. “Signor presidente lei ha detto che il diritto alla salute è preliminare. Come si permette di fare una scaletta dei valori costituzionali? Se guardiamo gli articoli semmai è al 32 imo posto, il diritto al lavoro invece è al quarto. E l’articolo 1 dice che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non sui Dpcm. Riportiamo tutto all’ordine ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – L’Italia èsul, non. Lo sancisce la Costituzione e nessun premier può modificare le priorità della nostra Carta. E’ il senso dell’attacco a Giuseppeportato da Claudiodella Lega alla Camera dopo l’informativa sul nuovo Dpcm. “Signor presidente lei ha detto che il diritto allaè preliminare. Come si permette di fare una scaletta dei valori costituzionali? Se guardiamo gli articoli semmai è al 32 imo posto, il diritto alinvece è al quarto. E l’articolo 1 dice che l’Italia è una repubblicasul, non sui Dpcm. Riportiamo tutto all’ordine ...

Questa mattina Giuseppe Conte ha annunciato alla Camera dei deputati un nuovo dpcm, che prevede un’Italia divisa in tre diverse zone di rischio, con un coprifuoco notturno generale e ulteriori ...

Per Borghi il Governo deve smetterla con i Dpcm e suggerisce “come fare”

Il leghista Claudio Borghi dice che i dpcm di Conte servono per farsi una statua e che lo stato d'emergenza non è giustificato ...

