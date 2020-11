Addio a Gigi Proietti, il saluto di Enrico Montesano: 'Te possino a Mandra', proprio oggi?' (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Te possino a Mandrà proprio oggi? Ma che è una Mandrakata?', firmato er Pomata. Enrico Montesano è addolorato ma ci scherza su. 'Gigi aveva un'ironia formidabile, l'avrebbe presa così, raccontando ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Tea Mandrà? Ma che è unakata?', firmato er Pomata.è addolorato ma ci scherza su. 'aveva un'ironia formidabile, l'avrebbe presa così, raccontando ...

repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - ihateavocadoss : RT @Disney_IT: Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i suoi cari.… - Trmtv : Addio a Gigi Proietti; l’omaggio a Scotellaro durante la cerimonia inaugurale di Matera 2019 -