Sean Connery | la lettera a Steve Jobs ridiventa virale… ma è una bufala

Sean Connery, la lettera a Steve Jobs (ri)diventa virale… ma è una bufala

A 90 anni si spegne uno degli attori più iconici della storia di Hollywood. Sean Connery si è spento ieri: il modo del cinema saluta il divo scozzese. Che non ha mai scritto una lettera a Steve Jobs.

A 90 anni si spegne uno degli attori più iconici della storia di Hollywood. Sean Connery si è spento ieri: il modo del cinema saluta il divo scozzese. Che non ha mai scritto una lettera a Steve Jobs.

Addio Sean Connery, dalla Russia a Trieste l’agente segreto più amato di sempre

Sean Connery morto ieri a 90 anni. In alto a destra nel film “Dalla Russia con amore” (1963) e, sotto, nei panni di James Bond in “Agente 007 - Thunderball” (1965) Ansa e Archivio Agf È ...

Sean Connery morto ieri a 90 anni. In alto a destra nel film "Dalla Russia con amore" (1963) e, sotto, nei panni di James Bond in "Agente 007 - Thunderball" (1965)