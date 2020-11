LIVE Dinamo Sassari-Varese 104-82, Serie A basket in DIRETTA: vittoria extralarge dei sardi (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie e buon proseguimento di serata! 20.48 Il miglior realizzatore della Dinamo è stato Eimantas Bendzius, autore di 23 punti; bene anche Justin Tillman (19 punti), Miro Bilan (18 punti) e Marco Spissu (13 punti e 9 assist). Dall’altra parte in evidenza Luis Scola e Arturs Strautins, rispettivamente a quota 33 e 26 punti. 20.45 vittoria extralarge della Dinamo Sassari, che domina il match contro l’Openjobmetis Varese e si impone con il punteggio di 104-82. Non c’è stata praticamente partita al “PalaSerradimigni”, dove i sardi hanno chiuso il primo quarto già avanti ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Chiudiamo qui la nostra. Grazie e buon proseguimento di serata! 20.48 Il miglior realizzatore dellaè stato Eimantas Bendzius, autore di 23 punti; bene anche Justin Tillman (19 punti), Miro Bilan (18 punti) e Marco Spissu (13 punti e 9 assist). Dall’altra parte in evidenza Luis Scola e Arturs Strautins, rispettivamente a quota 33 e 26 punti. 20.45della, che domina il match contro l’Openjobmetise si impone con il punteggio di 104-82. Non c’è stata praticamente partita al “PalaSerradimigni”, dove ihanno chiuso il primo quarto già avanti ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Dinamo Sassari-Varese 96-68 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Varese #96-68 #Serie https:… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Varese 96-68 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Varese #96-68 #Serie - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Dinamo Sassari-Varese 74-43 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Varese #74-43 #Serie https:… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Varese 74-43 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Varese #74-43 #Serie - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Dinamo Sassari-Varese 36-17 Serie A basket in DIRETTA: dominio dei sardi nel primo quarto - #Dinamo #Sassari-Varese #… -