Il buco nero del tracciamento | l’allarme del Cts | «Almeno 3 milioni hanno violato la quarantena» Speranza | «Troppa gente in giro»

(Di domenica 1 novembre 2020) Le attese per i tamponi sono lunghe e la Asl non chiama quasi mai nei tempi previsti. In queste settimane di tracollo del contact tracing, il sistema di isolamento è andato in crisi. Chi è andato a lavoro in attesa dell’esito del test, chi, non essendo stato contattato dalle autorità sanitarie, è uscito nonostante avesse avuto un contatto diretto con un positivo al Coronavirus. Una condizione che nell’ultima settimana potrebbe aver riguardato circa 3di persone. Il calcolo è stato fatto dal Comitato tecnico scientifico, che proprio in quest’ultimo mese ha lavorato sul nodo della– diventato cruciale ora che si pensa a fare i tamponi ai soli sintomatici e a lasciare in isolamento tutti gli altri per 14 giorni pieni. Stando ai dati disponibili, in Italia a oggi risultano ...