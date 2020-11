Graziani polemico | “Quelli al VAR giocano a carte durante le partite!”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 1 novembre 2020) Ciccio, ospite a Sportmediaset XXL, ha commentato così gli ultimi episodi arbitrali: “Il VAR ha poca credibilità, a quelli che ci lavorano dico sempre di smettere di giocare aquando c’è la partita, non è possibile vedere errori così grossolani”. La critica diè giunta in riferimento agli ultimi episodi, in particolare dopo Inter-Parma: “Ha ragione l’Inter, se mandano l’arbitro al monitor e lo va a rivedere deve dare per forza rigore, è netto! L'articolo: “Quelli al VARle partite!” proviene da Alfredo Pedullà.