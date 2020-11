Gattuso sul rinnovo: «Lasciamo stare, appena ne parlo non ne vinco più una» (Di domenica 1 novembre 2020) Ci mette la faccia l’allenatore del Napoli Rino Gattuso dopo la brutta sconfitta rimediata al San Paolo contro la squadra di De Zerbi, ma nonostante il risultato negativo non perde la voglia di scherzare quando si può e alla domanda pressante di Di Marzio sul rinnovo per cui si sarebbe finalmente trovato un accordo con il presidente De Laurentiis, risponde «Lasciamo stare, ogni volta che parlo di rinnovo non ne vinco una, mi è successo anche a Milano» L'articolo Gattuso sul rinnovo: «Lasciamo stare, appena ne parlo non ne vinco più una» ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Ci mette la faccia l’allenatore del Napoli Rinodopo la brutta sconfitta rimediata al San Paolo contro la squadra di De Zerbi, ma nonostante il risultato negativo non perde la voglia di scherzare quando si può e alla domanda pressante di Di Marzio sulper cui si sarebbe finalmente trovato un accordo con il presidente De Laurentiis, risponde «, ogni volta chedinon neuna, mi è successo anche a Milano» L'articolosul: «nenon nepiù una» ilNapolista.

