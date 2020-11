Coronavirus: Toti, 'no a lockdown, proteggere i più anziani' (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 nov. (Adnkronos) - "Non credo che il Paese possa permettersi un nuovo lockdown, così come sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti tra regioni mentre l'Italia continua a lavorare e produrre". Lo scrive Giovanni Toti, governatore della Liguria, dopo la mattinata di confronto tra il Governo e le Regioni sulle nuove misure per contenere il Covid-19. Il governatore non vuole chiusure ma regole "che ci consentano di assumere a tempo indeterminato senza concorso, di prendere medici anche non specializzati, di assumere infermieri anche prima della fine del corso di studi". In più, sottolinea, c'è bisogno di occuparsi degli anziani, "la maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali". Perché, si chiede, "non si interviene su questa categoria? Proteggendo i nostri ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 nov. (Adnkronos) - "Non credo che il Paese possa permettersi un nuovo, così come sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti tra regioni mentre l'Italia continua a lavorare e produrre". Lo scrive Giovanni, governatore della Liguria, dopo la mattinata di confronto tra il Governo e le Regioni sulle nuove misure per contenere il Covid-19. Il governatore non vuole chiusure ma regole "che ci consentano di assumere a tempo indeterminato senza concorso, di prendere medici anche non specializzati, di assumere infermieri anche prima della fine del corso di studi". In;, sottolinea, c'è bisogno di occuparsi degli, "la maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali". Perché, si chiede, "non si interviene su questa categoria? Proteggendo i nostri ...

