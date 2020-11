"Basta cazz***, deve stare zitto". Giletti sbotta contro De Luca: in diretta la più dura delle lezioni al piddino (Di domenica 1 novembre 2020) Massimo Giletti perde la pazienza. A Non è l'Arena, il programma di La7 in onda domenica 1 novembre, si parla di Vincenzo De Luca e le parole contro la bambina "che beve latte al plutonio, l'unica che vuole andare a scuola". Proprio su questo il conduttore esplode lanciando una dura invettiva contro il presidente della Regione Campania. "La scuola è una cosa seria - esordisce spazientito -, non un parcheggio". E ancora: "Ma come si permette? Le sue parole sono vergognose, Basta. Certi governatori dovrebbero stare zitti e non dire ca****". Una lezione al presidente di regione del Pd che ha deriso quegli alunni che le classi non le vogliono lasciare. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Massimoperde la pazienza. A Non è l'Arena, il programma di La7 in onda domenica 1 novembre, si parla di Vincenzo Dee le parolela bambina "che beve latte al plutonio, l'unica che vuole andare a scuola". Proprio su questo il conduttore esplode lanciando unainvettivail presidente della Regione Campania. "La scuola è una cosa seria - esordisce spazientito -, non un parcheggio". E ancora: "Ma come si permette? Le sue parole sono vergognose,. Certi governatori dovrebberozitti e non dire ca****". Una lezione al presidente di regione del Pd che ha deriso quegli alunni che le classi non le vogliono lasciare.

"Il tampone Coronavirus è una cazz…!". Un commento infelice, scritto e poi cancellato, è bastato a far alzare sui social un polverone contro Cristiano Ronaldo. In tanti hanno criticato il ...