Silvia Toffanin | Marco Masini commosso a Verissimo | ' È morta dopo due anni di malattia La sera stessa ho dovuto suonare'

Ari69082564 : RT @takemelsewhere: Pur avendo perso la mamma di recente, Silvia Toffanin ha registrato la nuova puntata di Verissimo, con gli occhi lucidi… - Luca_zone : RT @fraversion: ho recuperato l’inizio di Verissimo. Per Silvia Toffanin è la puntata più difficile della carriera, ma nonostante un dolor… - catecate27 : RT @dobrevsunicorns: Silvia Toffanin ha sempre avuto l’etichetta della raccomandata, con il tempo si è conquistata il rispetto che merita.… - iamiikaz : RT @dobrevsunicorns: Silvia Toffanin ha sempre avuto l’etichetta della raccomandata, con il tempo si è conquistata il rispetto che merita.… - Vale97B : RT @onexpotatoes: Silvia toffanin professionista come poche. #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin

Ospite a Verissimo, Marco Masini parla del recente lutto per il papà Giancarlo, scomparso lo scorso giugno, e racconta la perdita di un genitore con parole toccanti, che commuovono anche Silvia (in ...A Verissimo ospite Marco Masini che ripercorre la sua carriera, parte della sua vita e le due cose si incrociano quando Silvia Toffanin gli chiede di ricordare il momento buio in cui si diceva ...