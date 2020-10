Palermo, sei negativi in più: no al secondo tampone, due tesserati sono ancora sintomatici (Di sabato 31 ottobre 2020) "Sei negativi in più, Palermo respira".Titola così l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'. Nella giornata di ieri, dopo l'ennesimo ciclo di tamponi, il Palermo ha comunicato che sei tesserati su otto appartenenti al primo gruppo risultato positivo al Covid-19 si sono "negativizzati". Per i sei calciatori, già da ieri via agli esami per il rilascio dell'idoneità agonistica necessaria per chi ha contratto il virus. "Ai fini pratici del rientro in gruppo c'è una importante novità": non sarà necessario un secondo tampone negativo.I rosanero, infatti, svolgeranno solo quello previsto collettivamente lunedì, a quarantotto ore dalla sfida contro il Catanzaro, in programma mercoledì ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) "Seiin più,respira".Titola così l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'. Nella giornata di ieri, dopo l'ennesimo ciclo di tamponi, ilha comunicato che seisu otto appartenenti al primo gruppo risultato positivo al Covid-19 sizzati". Per i sei calciatori, già da ieri via agli esami per il rilascio dell'idoneità agonistica necessaria per chi ha contratto il virus. "Ai fini pratici del rientro in gruppo c'è una importante novità": non sarà necessario unnegativo.I rosanero, infatti, svolgeranno solo quello previsto collettivamente lunedì, a quarantotto ore dalla sfida contro il Catanzaro, in programma mercoledì ...

