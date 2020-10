Juventus | Pirlo | Ronaldo viene con noi a La Spezia | ma non sarà titolare

(Di sabato 31 ottobre 2020) Buone notizie per la: come raccontato in conferenza stampa da Andrea, anche il secondo tampone a cui si era sottoposto Cristianoha dato esito negativo. Ciò significa che il ...

juventusfc : ?? Alle 14:00 Mister @Pirlo_official presenta #SpeziaJuve ? LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Comincia l'incontro con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium alla vigilia di… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR? Non è ancora al 100%, ha bisogno di allenarsi e trovare il ritmo. Lui ha solo i… - sportface2016 : #SpeziaJuventus, i convocati di #Pirlo - junews24com : Juventus, Pirlo ora ha i tre tenori: Dybala, Morata e Ronaldo a disposizione - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

L’allenatore conferma: «Si è allenato individualmente, sta bene, non partirà però dall’inizio». Ci sarà anche Bonucci, non Chiellini. Davanti Morata e Dybala ...Sono venti i calciatori convocati dall’allenatore della Juventus Andrea Pirlo in vista della sfida esterna di campionato contro lo Spezia in programma sul neutro di Cesena. Tra le novità spicca ...