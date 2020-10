Crotone, Stroppa: «Tenuto testa a una squadra straordinaria» (Di sabato 31 ottobre 2020) Giovanni Stroppa ha parlato dopo Crotone-Atalanta Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Mi è piaciuta la reazione della squadra. Pesa l’occasione sprecata nel secondo tempo con Messias. Devono esserci attenzione e cattiveria. Sono molto soddisfatto del secondo tempo, abbiamo Tenuto botta a una squadra straordinaria». FUTURO – «Io sono sereno, insieme allo staff e la squadra c’è grandissima sintonia. Questi poi sono discorsi che riguardano la società». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Giovanniha parlato dopo-Atalanta Giovanni, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Mi è piaciuta la reazione della. Pesa l’occasione sprecata nel secondo tempo con Messias. Devono esserci attenzione e cattiveria. Sono molto soddisfatto del secondo tempo, abbiamobotta a una». FUTURO – «Io sono sereno, insieme allo staff e lac’è grandissima sintonia. Questi poi sono discorsi che riguardano la società». Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : La Juventus ha giocato 6 partite ufficiali: 2 vittorie-Samp e Dinamo Kiev, 3 pareggi-Roma Crotone Verona-1 sconfitt… - ZZiliani : - - - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - - - #Crotone ultimo a 1 punto, Vrenna chiede spiegazioni.… - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Che rammarico l'errore di Messias! Ma la squadra c'è' - - infoitsport : Crotone-Atalanta 1-2: a Gasp basta doppio Muriel. A Stroppa non basta Simy - infoitsport : Crotone, formazione delineata per Stroppa: c’è Benali, le scelte in attacco -